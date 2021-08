Politieagent raakt gewond bij aanhouding van agressieve winkeldief in Utrecht

Een politieagent is woensdag gewond geraakt bij de aanhouding van een winkeldief in Utrecht. De winkeldief bedreigde ook de beveiligers van de winkel in Hoog Catharijne met een mes, nadat die de dief betrapten.

De politie schrijft op Instagram dat agenten een melding van een beveiliger van een audiovisueelwinkel in Hoog Catharijne. De beveiliging had een winkeldief aangehouden die probeerde producten uit de winkel te stelen. De winkeldief bedreigde nadat hij betrapt was ook nog de beveiligers met een mes, maar dat kon door de beveiligers zelf worden afgepakt.

Toen de politie eenmaal ter plaatse was om de verdachte mee te nemen, ging hij in verzet tegen zijn arrestatie. Het lukte uiteindelijk om de winkeldief in de boeien te slaan, maar daarbij raakte wel een politieagent lichtgewond.

De winkeldief is naar het politiebureau gebracht en moet zich voor de rechter verantwoorden voor meerdere strafbare feiten.