Politiehond jaagt drie mogelijke inbrekers in Utrecht stuipen op het lijf

Een politiehond heeft drie mogelijke inbrekers in de nacht van zaterdag op zondag de stuipen op het lijf gejaagd, nadat zij op de vlucht waren geslagen na een inbraak in Utrecht.

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een melding dat drie mannen aan het inbreken waren vlakbij de 2e Daalsedijk in Utrecht. Degene die de politie belde had via camera’s live zicht op de inbrekers, schrijft de politie op Instagram.

Terwijl de politie onderweg was, zag de melder dat de mannen wegrenden in de richting van het centrum. De politie besloot daarop de hele wijk af te zetten om de mannen op te kunnen sporen.

De drie mannen werden uiteindelijk gevonden in de bosjes en daar, aldus de politie, ‘met de angst op hun gezicht voor de politiehond’ uitgehaald en aangehouden voor de gepleegde inbraak.