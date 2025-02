Poolse arbeidsmigrant krijgt 3,5 jaar cel voor doden moeder in Utrecht

Een 52-jarige arbeidsmigrant uit Polen is maandag veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor het doden van zijn moeder. Volgens rechtbank Midden-Nederland doodde hij het slachtoffer door haar neus en mond dicht te drukken met een broek.

Op 16 april 2024 stond een man op een steiger bij een flatgebouw in Utrecht. Hij riep dat hij dood wilde omdat hij zijn moeder had gedood. Even later trof de politie in de woning van de verdachte zijn overleden moeder aan, haar gezicht bedekt met een kledingstuk.

Veertien jaar geleden haalde de verdachte zijn moeder naar Nederland, omdat haar gezondheid achteruitging. Sindsdien woonde hij met haar samen en verzorgde hij haar, maar zes maanden voor haar overlijden moesten ze hun woning verlaten.

Dementie

De verdachte en zijn moeder kwamen terecht in een kleine kamer die ze deelden met vijf anderen. De moeder van verdachte vertoonde al een tijd tekenen van dementie, maar in de laatste zes weken voor haar dood verslechterde haar toestand drastisch.

Ze raakte vaak in paniek en herkende haar zoon soms niet meer, waardoor hij zijn baan opzegde om fulltime voor haar te zorgen. Tot die fatale nacht van 16 april, toen hij haar wanhopig probeerde te kalmeren uit angst voor klachten van de medebewoners.

De verdachte verklaarde dat hij met zijn hand alleen de mond van zijn moeder dichthield, maar daar gaat de rechtbank op basis van de bewijsmiddelen niet in mee. Zo bleek dat er een broek in de mond van moeder was gestopt en dat de moeder zowel letsel aan haar neus als mond had. Volgens het pathologisch rapport is het letsel waarschijnlijk door smoren ontstaan.

De officier van justitie eiste een celstraf van zes jaar, maar de rechtbank beoordeelde de omstandigheden van de doodslag anders en legde daarom een lagere straf op.