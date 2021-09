Professionele hennepkwekerij ontdekt in De Meern, elf mensen aangehouden

De Utrechtse politie heeft op donderdagavond een professionele hennepkwekerij bij Strijkviertel in De Meern gevonden. Daarbij zijn elf personen aangehouden.

Iemand deed een melding van de kwekerij, waarna de politie polshoogte ging nemen. Ze vonden de plantage in een loods achter een woonhuis.

De politie is nu bezig met onderzoek. De hennepkwekerij is ontmanteld en de planten vernietigd. Het pand is door de gemeente gesloten.