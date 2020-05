Rechtbank verklaart Gökmen T. schuldig aan verkrachting in 2017

De rechtbank in Utrecht heeft woensdag Gökmen T. schuldig verklaard in de zedenzaak die tegen hem liep. De 38-jarige T. kan geen gevangenisstraf krijgen in de zaak, omdat hij een levenslange celstaf kreeg opgelegd voor de tramaanslag op het 24 Oktoberplein.

De rechtbank acht het bewezen dat Gökmen T. in juli 2017 een toenmalige vriendin heeft verkracht in haar woning in Utrecht. Eerder hadden de twee met wederzijdse instemming seks met elkaar, maar in de nacht van 10 op 11 juli 2017 ging T. naar de woning van het slachtoffer en dwong hij haar om seks met hem te hebben. Hij bedreigde haar, beet in haar schouder en plaste zelfs over haar heen.

T. ontkent de verkrachting en zei dat ze met wederzijdse instemming seks hadden, maar de rechtbank vindt die verklaring niet geloofwaardig. Het OM zag in de aangifte van het slachtoffer, een aantal getuigenverklaringen en het geconstateerde letsel bij de vrouw voldoende bewijs voor verkrachting. De rechtbank gaat daar dus in mee.

De rechtbank heeft ook bepaald dat T. het slachtoffer een schadevergoeding moet betalen.