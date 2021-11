Rechtbank veroordeelt 21-jarige Utrechter voor poging zware mishandeling van agent

Een 21-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 240 uur. De man heeft zich in mei in de Utrechtse Potterstraat schuldig gemaakt aan belediging, mishandeling en poging zware mishandeling van een agent.

De 21-jarige man liep in de nacht van 30 mei in de Potterstraat toen hij dronken een agent uitschold. De agent besloot de man vervolgens aan te houden voor openbare dronkenschap. Er ontstond een worsteling, die ook te zien is op camerabeelden.

De agent kwam tijdens de worsteling in eerste instantie op de verdachte te liggen. De verdachte verzette zich echter hevig en greep de agent in zijn kruis, waardoor de rollen ineens omgedraaid waren. De man kwam bovenop de agent terecht en omklemde de nek van de agent zo’n 30 seconden met zijn arm.

De agent probeerde naar eigen zeggen uit alle macht om los te komen en kreeg nog amper lucht. Hij verklaarde later dat hij het gevoel had dat hij heel zwaar in de problemen zat en dat hij bang was om knock-out te gaan. Uiteindelijk lukte het hem om los te komen door de verdachte twee keer in zijn gezicht te slaan.

Poging doodslag

De officier van justitie bepleitte dat in de zaak sprake was van een poging tot doodslag, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. Volgens de rechter is niet bewezen dat de man daadwerkelijk de bedoeling had om de agent te doden. Ook is er volgens de rechtbank onvoldoende informatie dat de kans op een dodelijke afloop aanzienlijk was.

“De man hield de agent met zijn rechterarm onder de oksel vast en omklemde met zijn andere arm zijn nek. De agent was nog in staat om de man meerdere forse klappen te geven. Daarnaast waren in zijn nek slechts enkele krassen te zien en heeft hij die niet laten onderzoeken door een arts. De rechtbank oordeelt dat onder deze omstandigheden niet gesproken kan worden over een poging tot doodslag.”

Veroordeling

De man wordt wel veroordeeld voor poging zware mishandeling, vanwege het dichtknijpen van de keel, en voor mishandeling, vanwege het grijpen in het kruis van de agent. Tot slot is de man veroordeeld voor belediging van de agent.

De rechtbank heeft bij het opleggen van de straf gekeken naar de persoonlijke omstandigheden en de jonge leeftijd van de verdachte. De man hoeft niet terug naar de gevangenis, omdat hij dertien dagen vast heeft gezeten. De rechtbank legde dat op als onvoorwaardelijke celstraf en gaf de man daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. De man moet de agent een schadevergoeding van 800 euro betalen.