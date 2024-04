Rechtbank veroordeelt 25-jarige vrouw tot tbs voor poging tot moord op medewerker van psychiatrische instelling in Utrecht

De rechtbank heeft donderdag een 25-jarige vrouw uit Breda veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor poging tot moord op een medewerker van een psychiatrische instelling in Utrecht. Het slachtoffer was een van de hulpverleners van de vrouw.

De 25-jarige verdachte was op 13 juli 2022 in de psychiatrische instelling toen het misging. De vrouw, die op dat moment behandeld werd in de instelling, liep rond met een schoenveter in haar handen en zei tegen de verpleegkundigen op de afdeling dat ze iemand wilde vermoorden.

Een van de hulpverleners probeerde de vrouw tot rust te manen en zei dat ze de spullen waarmee ze zichzelf of anderen iets aan wilde doen moest inleveren. De verdachte liep naar haar kamer toe.

Toen de hulpverlener vervolgens ook de kamer binnenging, stond de verdachte nog steeds met de schoenveter in haar hand. Nadat ze de weg voor het slachtoffer geblokkeerd had, gooide ze de schoenveter om haar nek en trok die strak. Het slachtoffer wist op de alarmknop te drukken en riep om hulp, waarop andere medewerkers haar wisten te bevrijden.

Opzet

De rechtbank oordeelt dat de verdachte het plan had om het slachtoffer van het leven te beroven en dat ze genoeg tijd had om na te denken over het plan. Volgens de rechtbank is er sprake van opzet.

De verdachte gaf aan dat ze stemmen hoorde die haar vertelden dat ze iemand moest vermoorden. “De verdachte is onderzocht door deskundigen en volgens hen was de vrouw, ondanks haar psychische stoornissen, nog in staat weerstand te bieden aan de stemmen. Omdat de stoornissen toch een bepaalde invloed hadden op de verdachte op het moment van de verwurging, wordt zij in verminderde mate toerekeningsvatbaar geacht”, aldus de rechtbank.

Tbs

De verdachte wordt al langer behandeld voor psychische stoornissen, maar dat heeft volgens de rechtbank tot nu toe niet genoeg resultaat. Volgens deskundigen is de kans dat de vrouw nog een keer de fout in gaat groot, waarmee ze een gevaar is voor zichzelf en anderen. De rechtbank veroordeelt de vrouw tot tbs met dwangverpleging en een gevangenisstraf. De celstraf is gelijk aan het aantal dagen dat de vrouw in voorarrest zat.