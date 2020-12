Rechter geeft celstraf aan eerste drie in Utrecht opgepakte drugsdealers

Drie verdachten die twee weken geleden in Utrecht werden opgepakt op verdenking van drugsdealen, hebben maandag celstraffen gekregen. De straffen liepen op tot maximaal zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk. De andere negen verdachten in het onderzoek komen later voor de rechter.

De officier van justitie schetste de gevolgen en gevaren van cocaïnehandel, van bedreigingen tot liquidaties. “Dat zijn misschien grote woorden voor een straatdealer, maar op de straat is precies waar het allemaal begint’, stelde de officier. Het Openbaar Ministerie (OM) hield bij de strafeis rekening met de ernst van de feiten, de periode waarin is gedeald en het strafblad van de verdachten.

De eerste verdachte werd door de politierechter veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan één voorwaardelijk. De tweede verdachte kreeg zes maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk. De derde verdachte heeft een celstraf gekregen van 60 dagen, waarvan 40 voorwaardelijk. Hij moet daarnaast een werkstraf doen van 40 uur.

Andere verdachten

De in totaal twaalf verdachten werden tussen 14 en 16 december aangehouden bij een grote actie in de wijken Kanaleneiland, Hoograven en Rivierenwijk. Eerder deze maand werden ook al vier andere verdachten in soortgelijke onderzoeken opgepakt.

In totaal hadden maandag vijf verdachten voor de rechter moeten verschijnen, maar de rechtbank besloot de zaken van twee verdachten aan te houden; de ene vanwege tijdgebrek en de andere om een getuige opnieuw te kunnen horen. De laatste zaak wordt niet door de politierechter behandeld, maar in de meervoudige kamer.

Dinsdag staan opnieuw vijf verdachten voor de rechter. De verdachten die in soortgelijke onderzoeken werden opgepakt, worden de komende maanden gedagvaard en berecht.

Aanpak

De actie waarbij de verdachten werden opgepakt, richtte zich op de aanpak van drugs- en drugsgerelateerde criminaliteit. De gemeente, politie, Belastingsdienst en het OM werken samen om deze problemen aan te pakken in de Utrechtse wijken waar veel drugscriminaliteit voorkomt, zoals Utrecht Zuid. Hierin worden scholen, ouders, hulpverleners en buurtbewoners betrokken, bijvoorbeeld door middel van lesprojecten en opvoedcursussen.

Maar ook klanten van dealers worden bewust gemaakt: zij kregen na de aanhouding van de twaalf verdachten een sms-bericht waarin ze werden gewezen op de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit en op mogelijkheden voor hulp, bij bijvoorbeeld afkicken.