Rechter veroordeelt Utrechtse ‘pedojager’ tot 100 uur taakstraf

Een 31-jarige Utrechter heeft 100 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke celstraf gekregen, voor het opsporen en benaderen van een vermeende pedofiel is Oss. Dat schrijft Omroep Brabant.

De Utrechter Eren G. is een bekende in de wereld van de ‘pedojagers’. Hij zocht met een draaiende camera een man in Oss op. Volgens G. was de man een pedofiel. De Utrechter zei dat hij pedofielen op hun gedrag wilde wijzen. Hij zou dat willen doen door met de man uit Oss ‘in gesprek’ te gaan.

De beelden werden live gestreamd op Facebook. Daarop zou te zien zijn dat G. agressief te werk ging. Hetzelfde was volgens de officier van jusitie eerder ook in Veendam gebeurd. Het Openbaar Ministerie eiste een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De rechtbank in Den Bosch heeft die gegeven.

“Dit was geen normaal gesprek. Pedojagen is gevaarlijk. Eerder is het al eens fataal afgelopen”, aldus de officier van justitie.