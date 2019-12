Ridouan T. aangehouden in Dubai

Ridouan T. is aangehouden in Dubai. Dat meldt de politie en het Openbaar Ministerie op maandag 16 december. Hij wordt onder meer verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende moorden.

Opmerking: Tijdens de opsporing naar T. werd de volledige naam gebruikt. Inmiddels schrijven we alleen nog voornaam en initiaal.

Ridouan T. werd internationaal gezocht en stond op nationale en internationale opsporingslijsten. Door het Landelijk Parket van het OM wordt aan Dubai de uitlevering gevraagd van Ridouan T. De procedure hierover zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen.

Kroongetuige

Ridouan T. is de meestgezochte crimineel van Nederland geweest nadat kroongetuige Nabil B. belastende verklaringen aflegde. B., heeft zeker 12 moorden en moordpogingen toegeschreven aan Ridouan T. In Nederland gebeurde het niet eerder dat een kroongetuige zoveel moorden aan één persoon koppelde.

Het Openbaar Ministerie (OM) loofde een beloning voor de gouden tip die leidt tot de opsporing naar Ridouan T (40) of Said Razzouki (46) uit van 100.000 euro. T. en Razzouki worden verdacht van betrokkenheid – als opdrachtgever – bij verschillende liquidaties. De twee mannen zijn eerder dit jaar op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Zij staan bovendien op de Most Wanted lijst van Europol.

Liquidaties

Ridouan T wordt gezien als het grote brein achter verschillende liquidaties, waaronder de vergismoord in Overvecht. Saïd Razzouki is een vriend van T. De twee kennen elkaar vanuit Utrecht waar ze allebei zijn opgegroeid. Hij zou nauw samenwerken met T.

De 30-jarige B. zit zelf vast op verdenking van betrokkenheid bij de vergismoord op de Faustdreef in Overvecht, waarbij Hakim Changachi om het leven werd gebracht. Ook wordt B. in verband gebracht met het voorbereiden van de moordaanslag op het leven van Khalid H., een paar dagen later.

Advocaat

De neef van Ridouan T werd vorige maand nog gearresteerd voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Anouar T zou een sleutelrol hebben gespeeld bij de uitvoering van de moord.

Wiersum was de advocaat van de Utrechter Nabil B. die als kroongetuige wordt ingezet door het openbaar ministerie. De vermoedens waren al langer dat T iets te maken had met de dood van Wiersum.

In maart 2018 werd eerder al Reduan B., de broer van de kroongetuige, in Amsterdam geliquideerd. Dit gebeurde een week nadat bekend werd dat Nabil B. ging getuigen.