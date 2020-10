Ruim 370 auto-inbraken in Utrecht vorige maand; Iets meer dan vorig jaar

In de gemeente Utrecht werd in de maand september 371 keer ingebroken in een auto, blijkt uit cijfers van de politie. Dat is iets meer dan in dezelfde maand vorig jaar, toen het ging om 352 auto-inbraken.

Utrecht was afgelopen maand niet de stad met de meeste auto-inbraken. Amsterdam is met 595 inbraken koploper, gevolgd door Rotterdam (383), Utrecht (371) en Den Haag (228). In het hele land werden 4.240 auto-inbraken gepleegd.

Wel voert Utrecht de lijst van meeste auto-inbraken per 10.000 inwoners aan. Per 10.000 Utrechters was het vorige maand 27,5 keer raak, terwijl dat cijfer in Amsterdam 19,8 was. In Rotterdam gaat het om 16,2 inbraken per 10.000 inwoners en in Den Haag 11,2. Landelijk werd per 10.000 inwoners 6,7 keer bij een auto ingebroken.

Corona

In 2019 werd vooral in de eerste maanden van het jaar veel ingebroken in auto’s. Maar wie de cijfers van de politie van dit jaar en vorig jaar naast elkaar legt, ziet in de maanden van de eerste coronagolf een duidelijke afname van het aantal inbraken. In de maand mei zijn er zelfs 41 procent minder auto-inbraken gepleegd dan in dezelfde maand in 2019.

Bij auto-inbraken worden niet alleen losliggende spullen zoals laptops en tassen gestolen. Dieven hebben het ook vaak voorzien op ingebouwde navigatiesystemen, radio’s, airbags, velgen en koplampen.