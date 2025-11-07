Ruim 70 fans van FC Porto aangehouden voor vernielen van bus

In totaal zijn gisteravond 73 fans van FC Porto aangehouden. De politie meldt dat ze onder andere werden opgepakt voor het vernielen van de bus waarmee ze naar de Galgenwaard reisden. De Portugezen kregen een boete van bijna 300 euro.

Aan het eind van de middag meldde de politie al dat er zo’n 40 supporters waren aangehouden, onder meer voor het vernielen van een bus. De politie zette het voertuig stil. De Waterlinie weg was even afgesloten “vanwege de veiligheid van de overige weggebruikers”, aldus de politie.

Later op de avond bleek dat er in totaal ruim 70 mensen zijn aangehouden. De politie noemt als reden “openlijke geweldpleging in de bus”. Dat houdt in: personen die in het openbaar geweld plegen tegen mensen of goederen.

Aan het eind van de avond liet de politie iedereen weer vrij. Per persoon kregen zij wel een boete van 290 euro.

RTV Utrecht meldt dat acht bussen zijn vernield. Gisteren reden de bussen achter elkaar naar de Galgenwaard. Ramen werden kapotgemaakt en dakluiken eruit getrokken, zegt de directeur van het verhuurbedrijf van de bussen. “Chauffeurs hebben zich enorm bedreigd gevoeld”, zegt hij tegen de regionale omroep.

Gefouilleerd

In de aanloop naar de wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Porto was de binnenstad en de omgeving van de Galgenwaard gisteravond een veiligheidsrisicogebied. Dat betekende dat agenten preventief mochten fouilleren.

De politie laat weten meerdere supporters van beide clubs te hebben gefouilleerd. “Hierbij zijn vuurwerk en fakkels aangetroffen; deze zijn in beslag genomen.”