Ruiten van voertuigen ingeslagen bij pogingen tot inbraak aan Twellosebeeklaan in Utrecht

Aan de Twellosebeeklaan, vlak bij de Croeselaan, in Utrecht zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere voertuigen beschadigd geraakt toen iemand probeerde in te breken. De ruiten van de voertuigen zijn ingeslagen.

De politie kreeg dinsdagochtend een melding van het incident. Volgens de politie zijn de ruiten van de voertuigen vermoedelijk al ’s nachts ingeslagen met als doel om in te breken.

Het is niet duidelijk of er ook buit is gemaakt. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen en camerabeelden.