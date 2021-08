Rustige zomer voor inbrekers: aantal woninginbraken lager dan voorgaande jaren

De politie heeft deze zomer in Utrecht minder woninginbraken en pogingen tot woninginbraak geregistreerd dan voorgaande jaren. Het aantal gemelde inbraken zakte deze juni en juli tot onder de 50.

In juni en juli 2021 zijn er 46 en 49 (poging tot) woninginbraken geregistreerd. In voorgaande zomers wisten inbrekers vaker binnen te komen: in juni 2020 werden er 69 woninginbraken gemeld en in juli 89. Het jaar daarvoor, in 2019, ging het in juni 63 keer mis en in juli 69 keer.

Uit de data van 2020 en 2019 blijkt dat de wereldwijde pandemie maar nauwelijks invloed heeft gehad op de Utrechtse inbraakcijfers in deze twee zomermaanden. Wanneer je de jaarlijkse cijfers bij elkaar optelt zie dat de daling in het aantal inbraken de trend van de afgelopen jaren volgt.

Laagste cijfers sinds 2012

De verschillen tussen het voorjaar van 2020 en dat van 2021 zijn wel goed zichtbaar. Waar in april 2020 nog 42 woninginbraken waren, is april 2021 met 21 inbraken de maand met de laagste inbraakcijfers sinds januari 2012, het moment dat de politie begon met het publiceren van deze cijfers. De daling is te verklaren door de lockdown en avondklok die toen golden in de strijd tegen het coronavirus.

Het aantal woninginbraken heeft al jaren een dalende trend. Dat geldt ook voor meldingen van andere misdrijven. Alleen het aantal meldingen van overlast in de stad neemt toe.