Schietincident in Utrecht, verdachte aangehouden met Kalasjnikov

Bij een woning aan de Bartoklaan in Utrecht vond zondag een schietincident plaats. Rond 16.00 uur zijn zeker tien schoten gelost, vermoedelijk door een Kalasjnikov AK-M. Bij het incident in de buurt Welgelegen zijn geen gewonden gevallen.

Op foto’s is te zien dat er zeker tien schoten op de woning zijn afgevuurd. Volgens de politie sloeg een verdachte direct na het incident op de vlucht in een auto. De man werd achtervolgd en is aangehouden in Amsterdam-Zuidoost.

De tekst loopt door onder de foto.

“Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten en we doen verder onderzoek,” meldt de politie op X. In de kofferbak van het voertuig vond de politie een Kalasjnikov AK-M, een wapen dat sterk lijkt op een AK-47.

