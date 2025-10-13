 Schietincident in Utrecht, verdachte aangehouden met Kalasjnikov Schietincident in Utrecht, verdachte aangehouden met Kalasjnikov
Schietincident in Utrecht, verdachte aangehouden met Kalasjnikov
Foto: Regio Nieuws Utrecht
Bij een woning aan de Bartoklaan in Utrecht vond zondag een schietincident plaats. Rond 16.00 uur zijn zeker tien schoten gelost, vermoedelijk door een Kalasjnikov AK-M. Bij het incident in de buurt Welgelegen zijn geen gewonden gevallen.

Bij een woning aan de Bartoklaan in Utrecht vond zondag een schietincident plaats. Rond 16.00 uur zijn zeker tien schoten gelost, vermoedelijk door een Kalasjnikov AK-M. Bij het incident in de buurt Welgelegen zijn geen gewonden gevallen.

Op foto’s is te zien dat er zeker tien schoten op de woning zijn afgevuurd. Volgens de politie sloeg een verdachte direct na het incident op de vlucht in een auto. De man werd achtervolgd en is aangehouden in Amsterdam-Zuidoost.

Foto: Regio Nieuws Utrecht

“Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten en we doen verder onderzoek,” meldt de politie op X. In de kofferbak van het voertuig vond de politie een Kalasjnikov AK-M, een wapen dat sterk lijkt op een AK-47.

Foto: Regio Nieuws Utrecht
Foto: Regio Nieuws Utrecht

  1. Lombokker

    Kennelijk was er iemand niet zo tevreden met zijn nieuwe kapsel.

  2. Marcel

    Ach ja, die heb ik ook altijd bij me…
    Wat hebben we in huis gehaald?

  3. BdV

    Absurd. Goed idee om deze persoon aan te houden.

  4. Hans

    Kogelvrij glas?
    Verdacht!

  5. Koel Hoofd

    Volkomen hersenloze actie van een zandkorrel.
    Gelukkig gepakt door de politie.
    Maar zaten die cellen niet overvol?

