 Schietincident op de Hanoidreef in Utrecht Schietincident op de Hanoidreef in Utrecht
Zoeken

Nieuws

Schietincident op de Hanoidreef in Utrecht

Schietincident op de Hanoidreef in Utrecht
Foto: Politie
Op de Hanoidreef in Overvecht zijn zondagmiddag meerdere schoten gelost. Het lijkt erop dat deze op het portiek van een flatgebouw zijn gericht. In het glas van de gevel zijn acht sterren te zien die lijken op kogelgaten. De politie is een onderzoek gestart naar het incident.

Op de Hanoidreef in Overvecht zijn zondagmiddag meerdere schoten gelost. Het lijkt erop dat deze op het portiek van een flatgebouw zijn gericht. In het glas van de gevel zijn acht sterren te zien die lijken op kogelgaten. De politie is een onderzoek gestart naar het incident.

Er is nog weinig bekend over de schietpartij. De politie laat weten dat er alleen materiële schade is en er geen slachtoffers zijn gevallen. Later vandaag volgt er mogelijk meer informatie.

geen Reacties

Reageren

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

DUIC TV