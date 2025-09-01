Schietincident op de Hanoidreef in Utrecht

Op de Hanoidreef in Overvecht zijn zondagmiddag meerdere schoten gelost. Het lijkt erop dat deze op het portiek van een flatgebouw zijn gericht. In het glas van de gevel zijn acht sterren te zien die lijken op kogelgaten. De politie is een onderzoek gestart naar het incident.

Er is nog weinig bekend over de schietpartij. De politie laat weten dat er alleen materiële schade is en er geen slachtoffers zijn gevallen. Later vandaag volgt er mogelijk meer informatie.