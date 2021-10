Schoten gehoord bij Dommeringdreef in Utrechtse wijk Overvecht

In de omgeving van de Dommeringdreef in Overvecht zijn woensdagavond schoten gehoord. De politie heeft geen slachtoffers aangetroffen.

De politie kreeg rond 23.15 uur een melding van iemand die schoten had gehoord in de wijk. Agenten gingen vervolgens ter plaatse en startten een onderzoek naar waar de schoten vandaan kwamen.

Bij de Dommeringdreef zijn geen slachtoffers aangetroffen. Wat er precies is gebeurd, wordt nog door de politie onderzocht. De politie is daarvoor nog op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben.