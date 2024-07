Schoten gehoord in Utrechtse wijk Hoograven; man gewond

Er zijn in de nacht van woensdag op donderdag schoten gehoord in de Utrechtse wijk Hooggraven. De politie trof een gewonde man aan, maar ziet geen verband met de gehoorde schoten.

De politie ontving even na middernacht een melding van buurtbewoners dat er aan de Scherpenburglaan in Hoograven schoten gehoord zijn. Agenten gingen op de melding af en vonden een gewonde man. Volgens een politiewoordvoerder was deze man niet neergeschoten, maar had hij verwondingen die erop wijzen dat hij geslagen is.

Er is tot nu toe geen bewijs gevonden dat er daadwerkelijk is geschoten. “Er zijn geen kogels of kogelgaten aangetroffen”, zegt de woordvoerder. De politie doet op dit moment verder onderzoek naar de melding van de buurtbewoners. Het slachtoffer is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.