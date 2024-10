‘Schrappen budget voor controles Digitaal Opkoopregister in Utrecht slecht voor doorbreken van criminele geldstromen’

Met het schrappen van het budget voor de controles op het Digitaal Opkoopregister vervalt ook een ‘belangrijke schakel in het doorbreken van criminele geldstromen’. Dat laat het college van B&W weten nadat de gemeenteraad heeft besloten hierop te bezuinigen. Het college vraagt daarom om dit te overwegen.

In juli van dit jaar heeft een meerderheid van de gemeenteraad ermee ingestemd om te bezuinigen op de controles op het Digitaal Opkopersregister. De raad meent dat dit geld beter naar de plaatsing van openbare terrassen en de dierenweides in de stad kan gaan.

Het college van B&W heeft nu in een brief het belang van de controles benadrukt. Via het Digitaal Opkoopregister moeten opkopers van tweedehands goederen de spullen registreren en kan er gecontroleerd worden of ze bijvoorbeeld van diefstal afkomstig zijn. De controles op het naleven van dit register gebeurt niet door de politie, maar door de gemeente. Het budget voor deze controles is dus eerder dit jaar wegbezuinigd.

Het college schrijft: “Het Digitaal Opkoopregister is een belangrijk middel in de aanpak van heling en vergroot de kans op het opsporen van gestolen goederen. Het schrappen van dit budget betekent dat deze aanpak stopt.”

De gemeente maakt zich zorgen dat Utrecht aantrekkelijker wordt voor malafide ondernemers. “Malafide ondernemers krijgen vrijer spel. Het wordt kansrijker gestolen

goederen aan te bieden, en minder risicovol deze op de reguliere markt door te verkopen. De kans om gestolen goederen, denk aan witgoed, elektronica, goud, sieraden, (dure) fietsen etc. terug te vinden, neemt af. Het zicht op potentieel malafide ondernemers wordt lastiger.”

Verder staat er in de brief: “Wij kunnen ons voorstellen dat bij de behandeling van het amendement de consequenties niet volledig voor het voetlicht zijn gebracht en dat u dit wellicht wilt heroverwegen.”