Scooterbestuurder steekt in op autoruit bij verkeersruzie en heeft huis vol gestolen spullen

Een 19-jarige man is gearresteerd omdat hij na een verkeersruzie instak op een autoruit. Nadat de politie hem aan wilde houden in zijn woning bleken er bovendien gestolen spullen in zijn huis te liggen.

De verkeersruzie tussen een automobilist en scooterbestuurder was afgelopen zondag op de Heldammersingel in Veldhuizen. De 19-jarige bestuurder van de scooter stak vervolgens met een schroevendraaier in op de autoruit.

Het kenteken van de scooter was bekend en de politie stelde gelijk een onderzoek in. De eigenaar van de scooter is een bekende van de politie en hij was enkele dagen eerder al betrokken geweest bij een achtervolging.

De politie ging naar het huis van de verdachte om hem te arresteren, maar hij was daar niet. Wel lagen in de schuur 5 navigatiesystemen, tenminste 1 gestolen scooter, 4 horloges en materialen voor de handel in hennep.

Pech

“Dubbele pech dus voor deze verdachte”, schrijft de politie in een bericht op Facebook. De aangetroffen scooter was een aantal maanden geleden gestolen uit een schuur op het Mereveldplein. Die nacht werden daar 15 schuurtjes opengebroken.

De 19-jarige verdachte heeft zich een dag later alsnog gemeld op het politiebureau in De Meern. Hij zit nog vast. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van de aangetroffen horloges.