Slachtoffer kan gestolen telefoon in Utrecht volgen via gps; politie houdt verdachte aan

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag in het centrum van Utrecht een man aangehouden die kort daarvoor zou hebben ingebroken in een pand. Een van de slachtoffers van de inbraak kon een deel van de buit, een mobiele telefoon, volgen via een app.

De politie kreeg een melding dat er een persoon een pand was binnengegaan, terwijl hij daar niet thuishoorde. Kort daarna bleek dat er allerlei spullen waren meegenomen, waaronder een mobiele telefoon. Een van de slachtoffers van de inbraak kon de telefoon volgen via de ‘cloud’. Ook had de politie een goed signalement van de verdachte.

Agenten zagen de man dan ook al snel lopen, niet ver van de plek waar de inbraak was gepleegd. De verdachte werd staande gehouden door de politie. Op dat moment probeerde hij ongezien van zijn buit af te komen. De man probeerde de tas met gestolen spullen namelijk in de gracht te laten vallen. Toen agenten dat merkten en de man erop aanspraken, liet hij de tas daadwerkelijk in het water vallen.

De politie heeft de tas ‘met wat kunst- en vliegwerk’ weer uit de gracht weten te vissen. De gestolen goederen zijn teruggebracht en de verdachte is aangehouden. Hij moet binnenkort voor de rechter verschijnen.

