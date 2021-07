Slag- en steekwapens gebruikt bij vechtpartij Rivierenwijk in Utrecht

De politie heeft afgelopen maandag vier personen gearresteerd bij een vechtpartij in de Maasstraat in Rivierenwijk. Bij het incident in Utrecht werden slag- en steekwapens gebruikt. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld en wat ieders rol daarin was.