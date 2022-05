Snackbar aan Lodewijk Napoleonplantsoen in Utrecht overvallen; personeel bedreigd met wapens

Het personeel van een snackbar aan het Lodewijk Napoleonplantsoen in Utrecht is donderdagavond door twee overvallers bedreigd met wapens. De overvallers zijn er vandoor gegaan en zijn nog spoorloos.

De twee overvallers kwamen rond 23.45 uur de snackbar binnen, met ieder een pistool in de hand. Het aanwezige personeel werd door de overvallers bedreigd en de twee daders zijn er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan. Het is onbekend of ze lopend of met een voertuig waren. Ook is niet duidelijk in welke richting ze zijn gevlucht.

De politie is vannacht gestart met een een zoeken naar de overvallers, maar nog zonder resultaat. De zoektocht gaat vandaag verder. De politie gaat onder meer camerabeelden veiligstellen en onderzoek doen in de buurt. Getuigen kunnen zich melden bij de politie.