Snelheidsduivel rijdt 91 kilometer per uur te hard in Utrecht-Zuid

Meerdere bestuurders zijn gisteravond op de Dominee Martin Luther Kinglaan in Utrecht gepakt op hardrijden. Dat laat de politie weten op Instagram. Een automobilist reed maar liefst 91 kilometer harder dan toegestaan.

Bij de controle, die ongeveer een kwartier duurde, zijn twee rijbewijzen ingenomen en is tegen drie bestuurders proces-verbaal opgemaakt voor het overschrijden van de maximumsnelheid. De bestuurders reden 141, 109 en 102 kilometer per uur waar 50 is toegestaan.

Ze moeten zich alle drie melden bij de verkeersofficier of de rechter. Ook moeten ze bij het CBR een Educatieve Maatregel Gedrag (EMG) volgen, dit is een cursus waarbij de overtreder meer inzicht moet geven in zijn of haar gevaarlijke weggedrag.