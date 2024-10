Snelweg A28 bij Utrecht korte tijd dicht vanwege mogelijk explosief materiaal in auto

De A28 bij Utrecht was zaterdagavond korte tijd grotendeels afgesloten omdat er mogelijk explosief materiaal in een auto lag. Even daarvoor had een speciale eenheid van de politie drie inzittenden van het voertuig aangehouden.

De personen werden ervan verdacht betrokken te zijn bij een schietincident in Zwolle. Rond 18.25 uur werd daar een huis in de Schubertstraat onder vuur genomen. Leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) hebben de verdachten aangehouden op de A28 in Utrecht nabij het viaduct waar de Universiteitsweg overheen loopt.

Vervolgens werd de snelweg rond 19.50 uur voor een groot deel afgezet omdat er mogelijk explosief materiaal in de auto van de verdachten lag. Even later, rond 20.40 uur, liet de politie weten dat de weg weer grotendeels was vrijgegeven.

Het voertuig van de verdachten werd afgesleept en de drie personen die zijn aangehouden werden overgedragen aan de politie van de eenheid Oost-Nederland.