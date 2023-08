Stad in cijfers: aantal criminele incidenten in Lunetten in Utrecht

In de rubriek Stad in Cijfers gaan we in op data over de stad. De gemeente Utrecht houdt van honderden onderwerpen bij hoe het er in de stad voorstaat, van aantal Utrechters dat een fiets heeft tot hoeveel procent van de Utrechters last heeft van lawaai door verkeer of bedrijven in de stad. Elke week lichten we een van de onderwerpen uit.

De twee tijdelijke camera’s die in april bij winkelcentrum Lunetten zijn geplaatst, blijven langer hangen. Dat meldde de gemeente onlangs. Volgens de gemeente is de veiligheid in het gebied door de aanwezigheid van de camera’s verbeterd. Toch blijven er altijd nog zorgen over de situatie in de wijk. Hoeveel incidenten zijn er de afgelopen jaren eigenlijk geweest in Lunetten?

Lunetten wordt de afgelopen tijd geteisterd door incidenten, waaronder winkelovervallen, inbraken, berovingen en zelfs een dodelijk misdrijf. Buurtbewoners en ook verschillende politieke partijen maken zich al langere tijd zorgen over de veiligheid in de buurt.

Uit cijfers van de politie blijkt dat in 2022 661 criminele feiten werden gepleegd in Lunetten. De feiten variëren van inbraak, tot fietsendiefstal, tot geluidshinder. Van alle subwijken gebeurden vorig jaar de meeste incidenten in de binnenstad: 4.169 in het winkelgebied en 1.820 in het woongebied. Lunetten volgt pas op plek 15, met 661 incidenten.

In de twee jaren voor 2022 was dat wel anders. In 2021 waren er in Lunetten 792 incidenten, waarmee het gebied op plek 5 eindigde. In 2020 waren er 1.023 incidenten. Lunetten stond toen op plek 3, direct onder het winkel- en woongebied van de binnenstad.

In de grafiek is duidelijk te zien dat 2020 wat incidenten betreft een piekjaar was. Sindsdien is het aantal incidenten in Lunetten flink teruggelopen. De 661 incidenten in 2022 is bijna het laagste aantal in negen jaar. Alleen in 2013 waren er minder incidenten, namelijk 641. Het is uiteraard de vraag hoeveel incidenten er uiteindelijk in 2023 gaan plaatsvinden.