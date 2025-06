Een 19-jarige statushouder met een tijdelijke verblijfsvergunning die vorige zomer bij een grote vechtpartij drie personen neerstak, is veroordeeld tot ruim 40 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 voorwaardelijk. De verdediging van de man deed nog een beroep op psychische overmacht vanwege de ervaringen die de verdachte in Afghanistan had meegemaakt, maar dit beroep werd verworpen.

Op 9 juli 2024 ontstond er een grote vechtpartij op het Stationsplein in Utrecht. De jongeman was hier destijds bij betrokken. De verdachte zou tijdens de vechtpartij een mes hebben getrokken en op drie andere personen hebben ingestoken die eveneens betrokken waren bij het geweldsincident. Op videobeelden die een omstander heeft gemaakt, is volgens de rechtbank te zien hoe de verdachte ‘krachtig stekende bewegingen’ maakt in de richting van de drie slachtoffers.

‘Van buiten komende drang’

De verdachte geeft toe de man op de videobeelden te zijn, maar wijst ook op het feit dat hij eerst probeerde te de-escaleren alvorens hij het mes trok. Volgens de verdediging trok de verdachte het mes onder andere vanwege een ‘van buiten komende drang’ en omdat de neef van de verdachte herhaaldelijk werd aangevallen. Bovendien zouden de psychische problemen als gevolg van het vluchten uit zijn land, Afghanistan, volgens de verdediging een reden kunnen zijn voor het trekken van een mes.

De rechtbank Midden-Nederland erkent dat de verdachte eerst probeerde te de-escaleren, maar geeft ook aan dat dat niets aan de uiteindelijke situatie verandert. De rechtbank gaat daarnaast niet mee in het beroep op psychische overmacht, en oordeelt bewezen dat er twee pogingen tot doodslag en een zware mishandeling hebben plaatsgevonden.

In de context van het Bollendak

De rechtbank geeft bovendien aan de strafbare feiten in de ‘context’ van de problemen bij het Bollendak te hebben beoordeeld. “De Bollendak-problematiek speelt een lokale en landelijke rol in het maatschappelijke debat, en iedere vechtpartij onder het Bollendak vergroot het gevoel van onveiligheid dat mensen daar hebben”, aldus de rechtbank. Iets waar burgemeester Dijksma recent nog aandacht voor vroeg.

Het verzoek van de verdediging om een eventueel hoger beroep in vrijheid af te wachten is door de rechtbank afgewezen, omdat de zaak daarvoor te ernstig is.