Straatroof op Smaragdplein in Utrecht mislukt; politie zoekt twee verdachten

Twee personen probeerden woensdag een 33-jarige man te overvallen op het Smaragdplein in Utrecht. Het slachtoffer ging er echter vandoor en wist te ontkomen. De politie is nu op zoek naar de twee verdachten.

Het incident gebeurde rond 20.00 uur bij de geldautomaat op het plein. De 33-jarige man was aan het pinnen en uit het niets werd hij overmand door twee personen. Zij bedreigen hem en zeiden dat hij geld moest geven.

De man wist echter te ontkomen en de politie te alarmeren. Op het moment dat de agenten arriveren zijn de twee vermoedelijke daders al gevlucht. Het vermoeden bestaat dat deze twee personen voor de straatroof al op het Smaragdplein rondhingen.

De verdachten zijn een man en vermoedelijk een vrouw. Allebei zijn ze rond de 20 jaar. Bekijk hier een uitgebreider signalement.

