Subway aan Europaplein in Utrecht overvallen

De Subway aan het Europaplein in Utrecht is vrijdagavond overvallen. De politie heeft nog geen verdachte gearresteerd.

Het incident bij de broodjeszaak vond rond 20.00 uur plaats. Het zou gaan om één overvaller.

Na het voorval is er een melding uitgegaan via Burgernet. Daarin was te lezen dat het om een donkergetinte man ging, die in het zwart gekleed was.

Of er buit is gemaakt tijdens de overval is niet bekend.