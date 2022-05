Supermarkt aan de Franciscusdreef in Utrecht overvallen, omstanders ‘zeer geschrokken’

De Jumbo aan de Franciscusdreef in de Utrechtse wijk Overvecht is op woensdagavond slachtoffer geworden van een overval. De politie heeft met dank aan alerte getuigen een verdachte weten aan te houden.

“Een dader bedreigde caissière en sloeg kassa kapot”, laat de Utrechtse politie op Twitter weten. De dader zou er daarna met een kassalade vandoor zijn gegaan, in de richting van de autoboulevard.

Agenten laten weten dat het winkelend publiek en het personeel van de supermarkt ‘erg geschrokken’ was. Mensen zouden in paniek zijn weggerend.

Toch waren er enkele oplettende getuigen in de omgeving. Die tipten de politie, die vervolgens kort na de overval een verdachte kon aanhouden. Dat was in de omgeving van de Mexicodreef en de Brancodreef. “We zijn dankbaar met de tips van zeer betrokken omstanders”, schrijft de politie online. Omstanders die geschrokken zijn van het incident, kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp.