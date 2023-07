Supermarkt in Utrechtse wijk Lunetten voor de derde keer in drie weken tijd overvallen

De Albert Heijn aan de Hondsrug in Lunetten is maandagavond voor de derde keer in drie weken tijd overvallen. Het personeel van de winkel werd afgelopen vrijdag en op woensdag 28 juni ook al het slachtoffer van een overval.

Op 28 juni probeerde een man eerst de Albert Heijn en later een drogisterij te overvallen. Bij beide winkels wist hij niks buit te maken. De politie kon hem dezelfde dag nog aanhouden.

Afgelopen vrijdag was het opnieuw raak bij de Albert Heijn. Toen stapte de overvaller rond 19.00 uur de winkel binnen. Hij liep naar de servicebalie en bedreigde een medewerker met een mes, waarna hij een greep in de kassa deed. De impact op de medewerkers van de supermarkt was volgens de politie groot. Agenten gingen ‘met man en macht’ op zoek naar de dader, maar er kon nog geen verdachte worden aangehouden.

De overval van maandagavond was dus de derde in korte tijd. De eerste melding kwam rond 19.30 uur bij de politie binnen. Volgens getuigen droeg de dader een zwarte trui en een zwarte broek met strepen aan de zijkant. Ook voor deze overval is nog geen verdachte aangehouden. Het is nog onduidelijk of de overvallen van vrijdag en maandag door dezelfde dader zijn gepleegd.