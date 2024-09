OM eist taakstraf en rijontzegging voor man die vrouw doodreed op Marnedreef in Utrecht

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van twaalf maanden tegen de 22-jarige man die vorig jaar met hoge snelheid een vrouw aanreed op de Marnedreef. Het slachtoffer overleed diezelfde dag aan haar verwondingen.

Het ongeval vond plaats op 8 april 2023. De vrouw stak te voet de straat over toen ze werd aangereden door de verdachte. Ze werd zwaargewond overgebracht naar het UMC, maar overleed later die dag.

Piepende banden

Volgens het OM reed de verdachte op het moment van de aanrijding aanzienlijk te hard. Getuigen meldden dat de auto snel optrok, accelereerde en met piepende banden reed. Uit forensisch onderzoek blijkt dat de verdachte ongeveer 120 tot 125 kilometer per uur reed, waar slechts 50 kilometer per uur was toegestaan. “Midden op de dag op een locatie waarvan de verdachte had mogen verwachten dat er veel andere weggebruikers zouden kunnen zijn”, licht de officier van justitie toe.

Hoewel het slachtoffer geen voorrang had op de plek van de aanrijding, is toch de snelheid van de bestuurder de oorzaak van het ongeluk. “De voetgangster zou de rijstrook al overgestoken zijn voordat de verdachte ter hoogte van de oversteek was”, concludeert de officier van justitie op basis van berekeningen door deskundigen. “Als hij zich aan de toegestane maximumsnelheid van 50 km per uur had gehouden.”

Bij de strafeis is rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Zo moet hij verder leven in de wetenschap dat hij een dodelijk ongeval heeft veroorzaakt en daarbij het leven van diverse personen heeft ontwricht. Daarnaast heeft de verdachte geen strafblad.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.