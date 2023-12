Tankstation bij Lage Weide in Utrecht overvallen, politie zoekt getuigen

Een tankstation aan de Ruimteweg, tussen bedrijventerrein Lage Weide en Maarssen, is gisteravond overvallen. De twee daders vluchtten richting Maarssen. De politie is nog naar ze op zoek. Getuigen worden opgeroepen zich (al dan niet anoniem) te melden. Dat geldt ook mensen die andere informatie hebben over de overal of relevante camerabeelden.

Twee mannen liepen gisteravond rond 20.30 uur het Shell-tankstation binnen. Met een wapen dwongen zij het personeel om geld te geven.

“Vervolgens gaan zij er rennend vandoor in de richting van Maarssen”, zegt de politie. “Meerdere agenten hebben in de omgeving van het tankstation gezocht, maar de daders werden niet gevonden.”

Doelwit

In oktober werd er voor de vierde keer in korte tijd in Utrecht een tankstation overvallen. Toen ging het om de Esso aan de Einsteindreef, die voor de tweede keer het doelwit was.