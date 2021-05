Tbs moordenaar Nadia van de Ven opnieuw verlengd

De tbs-maatregel van de man die in 2002 de Utrechtse student Nadia van de Ven doodschoot is opnieuw met 2 jaar verlengd. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland beslist. De verlenging is volgens de rechter noodzakelijk voor de veiligheid, de man is nog niet uitbehandeld.

In 2005 is de 47-jarige man veroordeeld voor de moord op Nadia van de Ven tot een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Om de twee jaar wordt getoetst of de maatregel verlengd moet worden. Net als in 2015, 2017 en 2019 is de rechtbank van oordeel dat alleen de maximale verlenging van 2 jaar aan de orde is.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid had eerder bepaald dat de man op zogenoemd ‘transmuraal verlof’ mag. Dat houdt in dat de man buiten de kliniek mag wonen, maar nog wel onder toezicht en met begeleiding door de tbs kliniek.

Commitment

Na de laatste tbs-verlenging in 2019 stagneerde de positieve ontwikkeling die de man doormaakte. Zo zijn afspraken niet nagekomen en was er sprake van agressie naar een medewerker. Ook was er bij de man geen ‘commitment’ meer om mee te werken aan diverse behandelingen en gesprekken.

De behandeling van de man zal nog enige tijd duren. Uit het adviesrapport van de kliniek blijkt dat er nog steeds sprake is van een stoornis en dat er een recidiverisico – de kans dat iemand nog een keer de fout ingaat – is. Het uitgangspunt van de rechtbank is dat als de behandeling nog langer dan een jaar duurt de tbs-maatregel met 2 jaar verlengd moet worden. De rechtbank oordeelt dat het niet te verwachten is dat er binnen een jaar redenen kunnen zijn om de tbs-maatregel met dwangverpleging voorwaardelijk te beëindigen.