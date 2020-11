Tien en acht jaar cel geëist voor runnen jongensbordeel in Utrechtse wijk Overvecht

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft celstraffen van acht en tien jaar geëist tegen twee Utrechters die verdacht worden van seksuele uitbuiting van minderjarige jongens. Het OM wil daarnaast dat ze tbs met dwangverpleging ondergaan vanwege hun persoonlijkheidsstoornissen.

De mannen van 60 en 65 jaar worden verdacht van mensenhandel, verkrachting, ontucht en het maken van kinderporno. Ze werden in het voorjaar van 2019 aangehouden toen een van de mannen jongens ophaalde uit een instelling.

De verdachten zetten vanuit hun woningen in Overvecht jongens in voor prostitutie. Toen de gemeente Utrecht begin 2018 tips kreeg dat er mannen- en jongensprostitutie in de wijk gaande was, werden de woningen gesloten. Vervolgens werd een onderzoek gestart waaruit bleek dat de twee verdachten een escortbureau runden, met onder meer minderjarige jongens.

Proefdate

Volgens het OM werden op telefoons en andere gegevensdragers van de mannen de namen van honderden mannen en jongens gevonden. Daarbij stonden ook hun lichaamskenmerken, naaktfoto’s, werkovereenkomsten en advertentieteksten.

De mannen zochten contact met de jongens via berichtendiensten en vroegen hen om samen te werken. Als ze daarmee akkoord gingen, volgde een ‘proefdate’. “De jongens werden dan getest door seks met ze te hebben waar beelden van werden gemaakt. Daarna kregen de jongens een werktelefoon en werden er online advertenties geplaatst”, aldus het OM. De verdachten regelden de klanten, het vervoer, de betalingen en condooms. De jongens moesten een percentage van wat ze verdienden afdragen.

Volgens de verdachten ging het alleen om volwassenen die hun eigen beslissingen namen. De verdachten zeggen dat ze de jongens ‘slechts coachten’. De officier van justitie gaat daar niet in mee en zegt dat het ging om ‘tientallen jonge, ook minderjarige en vaak kwetsbare jongens’. Sommigen zouden dakloos zijn geweest of geen contact meer hebben met hun ouders. Ook waren er jongens die psychische problemen hadden of drugs gebruikten.

Ontluisterend

In het dossier dat in de rechtbank wordt behandeld, zijn elf slachtoffers opgenomen. Het OM noemt hun verklaringen ‘ontluisterend’ en zegt dat de jongens door hun persoonlijke omstandigheden ‘makkelijke prooien’ waren.

De slachtoffers moesten niet alleen seks hebben met klanten, maar ook met de 60-jarige verdachte. Volgens het OM was dat ‘als dank voor het gebruik van zijn woning’. De 65-jarige verdachte dwong jongens met hem te zoenen en greep in hun broek. De slachtoffers zijn volgens het OM ernstig beschadigd en hebben psychische problemen. “Ze hebben spijt, voelen zich vies en misbruikt en volgen therapie.”

Persoonlijkheidsonderzoeken

Beide verdachten kregen al eerder gevangenisstraffen voor pedoseksuele delicten. De 65-jarige verdachte kreeg ook al eens een tbs-maatregel opgelegd. Hij wilde in deze zaak niet meewerken aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum, waardoor geen duidelijk advies kan worden gegeven. Uit eerdere persoonlijkheidsonderzoeken blijkt volgens het OM dat het risico op herhaling hoog is, ondanks de eerdere behandeling. De officier vindt daarom dat een nieuwe strakke en langdurige behandeling nodig is.

De andere verdachte moet als verminderd toerekeningsvatbaar worden gezien. Door zijn stoornis zou hij op zoek zijn geweest naar erkenning en intimiteit. Het OM vindt dat ook in zijn geval een langdurige behandeling nodig is.

Eis

Volgens de officier van justitie ging het de verdachten om ‘de lust en de kick’. In de eis is rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verdachten, maar ook met de ernst van de zaak en de gevolgen voor slachtoffers. Volgens de officier is de 60-jarige verdachte schuldig aan zeven keer uitbuiting, zes keer ontucht met minderjarige jongens, twee keer onttrekking aan het gezag en het maken van kinderporno. De officier eist tegen hem een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging.

De 65-jarige verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan verkrachting, ontucht tegen betaling, zeven keer uitbuiting en het beïnvloeden van getuigen. Tegen hem is tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.