Tijgers, pitbulls en honderden kilo’s coke: OM eist celstraffen in drugszaak

Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen tegen een 35-jarige man uit Utrecht, een 51-jarige man uit Meteren en een 53-jarige man uit Nieuwaal. De drie mannen worden verdacht van het handelen in en vervoeren van zo’n 400 kilo cocaïne.

De politie en de FIOD komen de drie mannen in 2023 op het spoor. Na een afgeluisterd gesprek tussen een verdachte uit een eerder onderzoek en een 51-jarige man uit Utrecht ontstaat het vermoeden dat de laatstgenoemde actief is in de cocaïnehandel. Deze Utrechter wordt door het OM gezien als de organisator van de transporten.

Het gesprek tussen beiden gaat onder andere over het pakken en klaarleggen van spullen, getallen, blokken en stempels van tijgers en pitbulls. De gewisselde woorden lijken volgens het OM maar over één ding te kunnen gaan: cocaïne.

Een dag na het afgeluisterde gesprek ziet het observatieteam van de politie hoe een tweede verdachte, een 35-jarige man uit Utrecht, iets op lijkt te halen bij de verdachte uit het eerdere onderzoek.

Op foto’s die op de dag van het transport zijn gemaakt zijn cocaïneblokken te zien. Inclusief de eerder besproken stempel: een afbeelding van een tijger. Later in het onderzoek worden de teruggevonden blokken in beslag genomen en positief getest als kiloblokken cocaïne

Meer drugs

De andere twee verdachten komen in het vizier als er meer drugs wordt gevonden. Dit keer met de stempel van een pitbull. Hoewel de verdachten in eerste instantie ontkennen, vindt het OM dat er genoeg bewijs is om de verdachten te linken aan de handel in cocaïne.

Volgens het OM is het zeer kwalijk wat de verdachten hebben gedaan. “Cocaïne levert een gevaar op voor de gezondheid”, begint de officier. “Niet alleen door het gebruik van cocaïne zelf, maar ook omdat deze criminaliteit vaak gepaard gaat met andere vormen van criminaliteit, waaronder geweldsmisdrijven die een grote maatschappelijke impact hebben.”

De drie verdachten, de vermoedelijke uitvoerders, krijgen wat het OM betreft een hoge straf. Het OM eist een celstraf van 7, 6 en 6 jaar voor de mannen van 35, 51 en 53 jaar. De zaak van de 51-jarige man uit Utrecht, vermoedelijk de organisator van de transporten, zal wegens omstandigheden op een ander moment worden behandeld door de rechtbank.