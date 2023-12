Tip via sociale media leidt naar woning in Utrecht met 40 kg ‘zwaar’ illegaal vuurwerk

De politie kreeg enige tijd geleden via sociale media een tip over iemand die vuurwerk zou verkopen vanuit zijn huis. Na een actie werd 40 kilo ‘zwaar’ illegaal vuurwerk in de woning in Utrecht gevonden. Meerdere personen zijn aangehouden.

De Utrechtse politie is actief op meerdere sociale media-platforms. Via een van die kanalen kregen zij van een volger een tip over iemand die via Snapchat vuurwerk te koop aanbood. “Hierop is de digitaal wijkagent een onderzoek gestart en kwamen we uiteindelijk uit bij een adres in Utrecht”, schrijft de politie.

Door vervolgens het huis in de gaten te houden zagen agenten op een gegeven moment dat er een aankoop werd gedaan. Daarop werd direct besloten om samen met een rechter-commissaris de woning binnen te gaan.

Naast de grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk werden ook verschillende soorten drugs en contant geld in beslag genomen. Meerdere personen zijn opgepakt. “De gemeente pakt het bestuursrechtelijk verder ook op”, aldus de politie.