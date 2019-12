Toch 28 jaar cel voor moord op broer kroongetuige

Shurandy S. krijgt toch 28 jaar gevangenisstraf. Dat heeft het hof vandaag besloten na de behandeling van de zaak in hoger beroep. Eerder legde de rechter hem nog 20 jaar cel op. De eis van het Openbaar Ministerie (OM) was ook 28 jaar.



Shurandy S. heeft de moord bekend, maar nooit gezegd wie zijn opdrachtgevers zijn. Reduan B. werd op klaarlichte dag doodgeschoten bij zijn bedrijf in Amsterdam. Hij is de oudere broer van de Utrechtse kroongetuige Nabil B.

De liquidatie was zes dagen nadat bekend werd gemaakt dat Nabil B. kroongetuige was in een reeks liquidaties. Nabil B. wees daarbij Taghi en Razzouki aan als opdrachtgevers.

Split second

Het hof vindt dat de verdachte buitengewoon kil, berekenend en genadeloos heeft gehandeld. Hij is al maanden van tevoren benaderd om tegen betaling van 100.000 euro een liquidatie uit te voeren. Hij was daar volgens het hof ‘in een split second’ toe bereid.

De verdachte heeft geweigerd op veel vragen antwoord te geven. Het hof gelooft niet in zijn excuus dat hij in een emotionele crisis verkeerde en daardoor psychisch in de war was. Maar door het zwijgen van de verdachte is onverklaarbaar gebleven waarom de verdachte de moord heeft gepleegd.

Ook is onduidelijk of de verdachte opnieuw bereid zou zijn een liquidatie uit te voeren. Het hof houdt daar rekening mee. Of de verdachte wist wie het slachtoffer was vindt het hof van ondergeschikt belang.