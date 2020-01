Tot 11 maanden celstraf voor ramkraak Coolblue Utrecht

Twee jongemannen die zich schuldig hebben gemaakt aan een ramkraak bij Coolblue in Utrecht zijn veroordeeld tot celstraffen. Een 22-jarige Utrechter moet 11 maanden de cel, een 17-jarige mededader is veroordeeld tot een jeugddetentie van 100 dagen, waarvan 71 dagen voorwaardelijk. Ook moet de minderjarige Utrechter een werk- en leerstraf van in totaal 70 uur uitvoeren.

In de nacht van 11 op 12 juli vorig jaar is een ramkraak gepleegd bij Coolblue in Utrecht. Drie verdachten zijn met een auto meerdere keren tegen de pui van de winkel aangereden, waardoor de pui omver viel.

Schoten

Het drietal is vervolgens naar binnen gegaan en hebben daar laptops en telefoons meegenomen. Toen de politie arriveerde zijn de 22-jarige Utrechter en zijn 17-jarige medeverdachte er op een scooter vandoor gegaan. Tijdens de vlucht is de politie tegen de scooter aangereden, waardoor de twee op de grond vielen.

In een poging te ontsnappen is het duo weggerend. Tijdens de achtervolging die volgde heeft de politie enkele waarschuwingsschoten gelost. Uiteindelijk zijn de twee aangehouden.

Bij de rechtbank heeft het duo toegegeven de ramkraak te hebben gepleegd. Beide verdachten zijn onderzocht door deskundigen.

Mededader

Uit de rapportage over de 17-jarige verdachte blijkt dat hij een gedragsstoornis heeft en dat hij onvoldoende vaardigheden heeft om voor zichzelf op te komen. Volgens de psycholoog heeft hij waarschijnlijk geen weerstand kunnen bieden aan wat zijn mededaders hebben voorgesteld.

Bij de 22-jarige Utrechter heeft – volgens de Reclassering – impulsiviteit een rol gespeeld bij het plegen van de ramkraak. In gesprekken met de Reclassering heeft hij aangegeven niet te zullen meewerken met eventuele bijzondere voorwaarden die de rechtbank zou opleggen bij een veroordeling. De rechtbank neemt dit mee bij het bepalen van de straf.

Er is ook een derde verdachte, een 20-jarige Utrechter. Hij wordt eveneens van betrokkenheid bij de ramkraak verdacht. Zijn strafzaak is nog niet inhoudelijk behandeld vanwege gezondheidsproblemen. De zaak tegen deze verdachte wordt behandeld op 7 april 2020.