Tot 24 maanden cel geëist voor Utrechtse drugsdealers

Tegen drie verdachten uit Utrecht zijn dinsdagmiddag gevangenisstraffen geëist tot 24 maanden vanwege drugshandel en het deel uitmaken van een criminele organisatie. De 26-jarige hoofdverdachte kocht blokken cocaïne in en leverde kleinere hoeveelheden aan dealers zoals de twee medeverdachten. Zij verhandelden de bolletjes onder andere in de Utrechtse wijk Hoograven, waar de drugsproblematiek in het bijzonder speelt.

De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de groep. Daar kwam uit naar voren dat er gebruik werd gemaakt van meerdere huurauto’s en veel verschillende telefoons. Over de handel werd gesproken in versluierde taal en er was sprake van een taakverdeling.

De 26-jarige verdachte stuurde de anderen aan, de 27-jarige verborg de voorraad in zijn woning en de 22-jarige verdachte deed de verkoop. Het voorbereiden van de drugs gebeurde in een woning van een van de klanten in Soest. De handel vond in ieder geval plaats in de periode van december 2019 tot maart 2020.

Aanhouding

Op 3 maart 2020 werden de twee oudste verdachten aangehouden direct na het ophalen van cocaïne in Rotterdam, ook werden hun woningen doorzocht. Er werd beslag gelegd op meer dan een halve kilo cocaïne, heroïne en hasj, weegschaaltjes, verpakkingsmiddelen, telefoons, laptops, dure merkkleding, sieraden, contante geldbedragen en auto’s. De jongste verdachte, die probeerde te vluchten, werd een dag later aangehouden in een hotel. Ook in zijn woning werden drugs, geld en telefoons gevonden en in beslag genomen.

De drie jongemannen staan nu terecht. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdachten voorgehouden dat een carrière in de drugscriminaliteit vaak eindigt met een lange celstraf of met de dood door geweld. Daarom heeft het OM de verdachten aangeboden om mee te doen met het Programma Straatwaarden. Dit is een aanpak waarmee verdachten – naast een celstraf – ook een alternatief aangeboden krijgen.

De twee oudste verdachten hebben geen inzicht willen geven – op de zitting bleven ze gebruik maken van hun zwijgrecht – en geen blijk gegeven daadwerkelijk te willen breken met hun criminele carrière. Tegen de hoofdverdachte eiste de officier daarom 24 maanden celstraf, een locatieverbod voor de wijk Hoograven voor vier jaar en een contactverbod met de medeverdachten.

Tegen de 27-jarige verdachte eiste het OM 20 maanden celstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk met begeleiding, een locatieverbod voor de wijk voor drie jaar en een contactverbod. Ook moet deze verdachte eerder opgelegde voorwaardelijke straffen, in totaal vijf maanden, gaan uitzitten.

Openheid

De derde verdachte heeft wel openheid gegeven; hij wil uit het criminele milieu stappen en zijn leven anders vorm geven. Tegen deze verdachte eiste de officier een gevangenisstraf van negen maanden waarvan vijf voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Hieraan is een uitgebreid pakket aan voorwaarden verbonden zoals een enkelband, openheid geven over zijn financiën, een strak rooster, een contactverbod, meewerken aan onderzoeken en trainingen.

De rechter doet over twee werken uitspraak.