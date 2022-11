Tot 4,5 jaar cel geëist tegen drie Utrechters voor handel in wapens

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot vierenhalf jaar tegen drie Utrechters die verdacht worden van wapenhandel. In het onderzoek naar de drie mannen werden onder andere automatische vuurwapens en stroomstootwapens in beslag genomen.

Verdachten hebben met die handel, volgens de officier van justitie, totaal geen rekening gehouden met de gevolgen voor de maatschappij en uitsluitend gehandeld om geld te verdienen. “Het behoeft eigenlijk geen betoog dat het ongecontroleerde bezit van (vuur)wapens en munitie een onaanvaardbaar risico voor de veiligheid van personen met zich meebrengt en bovendien de in de samenleving bestaande gevoelens van onveiligheid versterkt”, aldus het Openbaar Ministerie (OM).

Pseudokoop

Het onderzoek naar de verdachten start in mei 2022 als de politie via chat-app Telegram op een openbare groep stuit met de naam ‘Wapenhandel RC’. Via deze chat leggen agenten contact met een aanbieder die vuurwapens verkoopt. Een dag later volgt een afspraak in Utrecht waarbij een automatisch vuurwapen en munitie worden gekocht.

Deze zogenaamde pseudokoop leidt uiteindelijk naar drie verdachten die volgens het OM betrokken waren bij de handel in verschillende soorten wapens. Bij een doorzoeking van een woning in Utrecht worden nog twee automatische vuurwapens, met bijbehorende munitie, zestien peppersprays, tien tasers, vier boksbeugels, een ploertendoder en verschillende messen gevonden.

