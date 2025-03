Tot nu toe 7 aanhoudingen in Utrecht voor straatintimidatie

Er zijn tot nu toe zeven mensen aangehouden voor straatintimidatie in Utrecht. Dat is de stand van zaken van de proef om straatintimidatie tegen te gaan, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Ze reageerde op vragen hierover van een grote meerderheid van de gemeenteraad.

Elf van de zestien Utrechtse fracties wilde van het college weten hoe het staat met de voortgang van de aanpak straatintimidatie. Sinds 1 juli vorig jaar is seksuele intimidatie verboden in heel Nederland.

Van de zeven aanhoudingen in Utrecht waren er vijf personen minderjarig, reageerde burgemeester Dijksma. “Er zijn twee processen verbaal uitgedeeld en er is een verdachte veroordeeld voor een celstraf van twee dagen en het betalen van een schadevergoeding.”

Op heterdaad

De burgemeester benadrukt dat het niet makkelijk is om iemand op heterdaad te betrappen. Daarom is er twee keer per maand een actie van de boa’s. “Die handhaven op hotspots in de stad.”

Utrecht is een van de gemeentes waar boa’s de straat opgaan om mensen te betrappen. Tijdens die momenten gaan handhavers in uniform en burgerkleding samen de straat op. De handhaver in burgerkleding is een zogenoemde spotter. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, houden de boa’s in uniform iemand staande.

De openbare plekken die vrouwen onveilig vinden, zijn volgens de burgemeester in beeld. Als er plekken zijn waar dit vaker voorkomt, wordt daar vaker gehandhaafd. “En daarmee vergroten we wellicht ook de pakkans”, zegt Dijksma.

Niet alleen op straat

Veel mensen, voornamelijk vrouwen, voelen zich onveilig door seksueel intimiderend gedrag, stelde de gemeente eerder. Vanaf 1 juli is seksuele straatintimidatie dus landelijk strafbaar. Slachtoffers kunnen daardoor aangifte doen.

Niet alleen seksuele intimidatie op straat, in het openbaar vervoer en in publiek toegankelijke gebouwen is verboden, maar ook op publieke websites en sociale media is strafbaar.