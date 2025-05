Tot vier jaar cel geëist tegen vermeende zakkenrollers uit Roemenië die op ‘rooftocht’ in Utrecht waren

Het Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar cel tegen een 24-jarige vrouw en zestien maanden cel tegen een 21-jarige man uit Roemenië. Deze straffen zijn volgens het OM nodig om het rondtrekkende duo te laten stoppen met hun rooftochten. Ze worden ervan verdacht telefoons te hebben gestolen in Utrecht, Rotterdam, Uden en Amsterdam. De twee werden opgepakt in Utrecht toen ze betrapt werden door een slachtoffer.

Het stel werd op 6 december 2024 aangehouden dankzij een oplettend slachtoffer. Zij ontdekte kort na de diefstal dat de vrouwelijke verdachte er met haar telefoon vandoor wilde gaan. Het slachtoffer volgde de vrouw het restaurant uit naar buiten en trof daar niet alleen de verdachte, maar toevallig ook een politiewagen aan. Hierdoor konden de vrouw en haar chauffeur, de mannelijke verdachte, direct worden aangehouden.

Mobiele bandieten

In de auto werd onder andere een verborgen ruimte gevonden, waar verschillende telefoons in zaten, gewikkeld in aluminiumfolie. De politie heeft vervolgens goed werk verricht door te onderzoeken of er meer telefoondiefstallen aan deze verdachten gekoppeld konden worden. “Wat het OM betreft is er voldoende bewijs dat beide verdachten als mobiele bandieten in Nederland aanwezig waren om café- en restaurantgangers te ‘verlossen’ van hun telefoons”, concludeert de officier van justitie.

Uiteindelijk is besloten te stoppen met het verzamelen van aangiftes en camerabeelden, niet omdat er geen aanknopingspunten meer waren, maar omdat de capaciteitsinzet te groot werd. Dit is een blijvend dilemma voor het OM: de tijd die in de ene zaak wordt gestopt, kan niet in een andere worden gestopt. Dat betekent keuzes maken. Daarom heeft het OM het bij deze zaken gehouden.

In het dossier zit, volgens het OM, voldoende om te bewijzen dat dat de vrouwelijke verdachte in ieder geval achttien telefoons heeft gestolen. Dat blijkt voornamelijk uit camerabeelden. Ook vindt het OM het bewezen dat de mannelijke verdachte in ieder geval op 6 december 2024 haar chauffeur was. Omdat hij volgens het OM wist dat de vrouw telefoons stal en hij haar hier bewust bij hielp, heeft het OM de rechtbank verzocht om hem te veroordelen voor het medeplegen van het stelen van vijf telefoons.

Eerder veroordeeld

Beide verdachten zijn eerder veroordeeld voor diefstallen in het buitenland, waar ze voorwaardelijke straffen opgelegd kregen. Dat heeft er niet voor gezorgd dat het stel is gestopt met hun rooftochten, alleen dat zij verplaatsten naar een ander land. Daarom is wat het OM betreft nu alleen een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend. De rechtbank doet op 5 juni 2025 uitspraak.