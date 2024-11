Tramschutter Gökmen T. veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf

Tramschutter Gökmen T. is in hoger beroep veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Hij krijgt de straf voor de mishandeling van een medewerker, poging tot moord op een andere medewerker en vernielingen in de gevangenis waar hij vastzit. De zeven jaar komt bovenop de levenslange gevangenisstraf die T. kreeg voor de tramaanslag in Utrecht.