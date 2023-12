Tramschutter Gökmen T. wordt opnieuw veroordeeld maar krijgt geen extra straf

Tramschutter Gökmen T. is dinsdag schuldig bevonden aan poging tot moord, poging tot zware mishandeling en vernieling in P.I. De Schie, de gevangenis waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzit. De rechter legt T. geen celstraf op, omdat die vanwege zijn levenslange straf voor de tramaanslag ‘niet meer dan symbolische betekenis zou hebben’.

Gökmen T. kwam dinsdag voor de rechter voor meerdere aanklachten. Zo zou hij onder andere geprobeerd hebben een bewaarder te vermoorden door hem twee keer te steken met een zelfgemaakt steekwapen. Verder zou hij een pan hete olie hebben gegooid richting een andere bewaarder, die daarbij lichtgewond raakte. T. richtte ook schade aan in de recreatieruimte en sportzaal van de P.I..

Gökmen T. is veroordeeld voor de tramaanslag op 18 maart 2019, waar hij op het 24 Oktoberplein in Utrecht het vuur opende in een tram. Hij werd veroordeeld voor de moord op vier mensen, poging tot moord op drie mensen, en bedreiging met een terroristisch oogmerk van zeventien anderen. T. kreeg hiervoor levenslang.

Het Openbaar Ministerie eiste in november, ondanks de levenslange celstraf, een gevangenisstraf van tien jaar voor de feiten die T. in De Schie pleegde. “Een levenslange gevangenisstraf mag geen vrijbrief zijn voor het plegen van strafbare feiten en zeker niet van heftige geweldsdelicten”, motiveerde het OM de eis. Strafoplegging zou ook een rol kunnen spelen bij een mogelijk toekomstig gratieverzoek.

Symbolisch

De rechtbank in Rotterdam kijkt daar anders tegenaan, blijkt dinsdag. Volgens de rechtbank heeft het opleggen van een celstraf geen meerwaarde omdat T. al levenslang vastzit. “De door de officier nagestreefde doelen worden ook bereikt door een schuldigverklaring zonder oplegging van straf. Een gevangenisstraf dient in dit geval dan ook geen redelijk doel en zou niet meer dan symbolische betekenis hebben.” T. moet wel een schadevergoeding betalen aan de bewaarder die werd gestoken en voor de vernietigde goederen in De Schie.