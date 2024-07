Twaalf jaar cel geëist tegen Utrechter (45) die in Overvecht partner om het leven zou hebben gebracht

Het Openbaar Ministerie heeft twaalf jaar cel geëist tegen een 45-jarige Utrechter. De man wordt ervan verdacht dat hij op 24 januari 2023 zijn partner om het leven heeft gebracht in hun woning in Overvecht. Het 52-jarige slachtoffer was tientallen keren met een mes gestoken.

Familieleden hoorden in de nacht van 23 op 24 januari 2023 rumoer in de slaapkamer van de twee, waarna de 45-jarige verdachte het huis uit vluchtte. Toen ze in de slaapkamer gingen kijken, troffen ze het slachtoffer zwaargewond aan. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen.

Politieagenten konden kort na het incident een verdachte aanhouden in de buurt van het huis. Hij liep op blote voeten op straat, had bebloede handen en was in het bezit van een bebloed mes.

Femicide

De verdachte heeft in verhoren gezegd dat hij weinig meer weet van het incident. Wel weet hij nog dat hij kort na het steken met het mes in zijn handen tegenover het slachtoffer in de slaapkamer stond.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) blijkt uit onderzoek dat de verdachte jaloers was en vermoedde dat zijn partner vreemdging. Hij had ook een grote controledrag ten opzichte van het slachtoffer. Volgens het OM is dat dan ook het motief van de man en is er sprake van femicide (moord of doodslag op een vrouw dood haar (ex-)partner).

Pieter Baan Centrum

De verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daaruit blijkt volgens het OM dat de verdachte een aanpassingsstoornis heeft en een stoornis in het gebruik van alcohol. Het OM denkt dat geen sprake is van een vooropgezet plan om het slachtoffer te doden en eist daarom veroordeling voor doodslag.

“Het wordt de verdachte door de officier onder meer zwaar aangerekend dat hij niet alleen zijn partner het leven heeft ontnomen, maar dat ook haar kinderen, vrienden en overige familie hun dierbare door zijn zinloze daad voor goed moeten missen”, aldus het OM.

Het Openbaar Ministerie eist tegen de verdachte een gevangenisstraf van twaalf jaar. Omdat het feit gepleegd werd in januari 2023 geldt nog de oude maximumstraf van vijftien jaar gevangenisstraf voor het plegen van doodslag. In februari van dat jaar stemde de Eerste Kamer in met het verhogen van de maximumstraf naar 25 jaar.