Twee 15-jarige verdachten opgepakt voor brute woningoverval op 87-jarige vrouw in Utrechtse wijk Overvecht

De politie heeft twee 15-jarige verdachten aangehouden die in verband worden gebracht met een brute woningoverval op een 87-jarige vrouw. De vrouw werd in mei in haar woning aan de Donaudreef in Overvecht onder dwang vastgehouden terwijl de overvallers haar huis overhoop haalden.