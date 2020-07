Twee 16-jarigen aangehouden voor bewusteloos slaan man in Terwijde

De Utrechtse politie heeft twee 16-jarigen aangehouden die worden verdacht van mishandeling. Zij zouden in Terwijde een man bewusteloos hebben geslagen nadat hij een hardloopster te hulp schoot.

Het incident gebeurde op 28 juni rond 17.25 uur. Het slachtoffer kreeg het aan de stok met vier jongens op het Glenn Millerpad. Hij zou een hardloopster te hulp zijn geschoten, die door de verdachten met vervelende opmerkingen werd bestookt. De jongens pikten dit niet en sloegen de man bewusteloos.

De afgelopen weken riep de politie getuigen op om informatie te delen. In een bericht op Twitter is te lezen dat er nu twee verdachten van 16 jaar thuis zijn aangehouden. Ze worden momenteel verhoord.

Update! Vanochtend hebben we twee 16-jarige verdachten in deze zaak thuis aangehouden. Zij zijn inmiddels inverzekeringgesteld. We zijn druk met de verhoren en nader onderzoek. https://t.co/fpU0tRZFUJ

