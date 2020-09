Twee 17-jarige Utrechters beroven pizzakoerier op Dafne Schippersbrug

De politie heeft donderdagavond twee 17-jarige Utrechters aangehouden voor de beroving van een pizzakoerier op de Dafne Schippersbrug. De jongens werden op heterdaad betrapt.

De politie kreeg de melding van de overval rond 20.45 uur, waarop ze met meerdere eenheden naar de Dafne Schippersbrug gingen. Op de Groenewoudsedijk zagen agenten een aantal pizzadozen en een tasje liggen en in de bosjes hoorden ze geritsel.

Ze besloten het gebied in te sluiten en konden niet veel later de eerste verdachte aanhouden. Met behulp van de politiehelikopter en een hond kon ook de tweede verdachte worden opgepakt. De verdachten zitten vast voor verhoor en hun familie is op de hoogte gebracht door de politie.