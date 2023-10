Twee 18-jarigen gestoken in Utrechtse wijk Lombok; 27-jarige verdachte aangehouden Archieffoto

Twee mannen van 18 jaar oud zijn maandagavond gewond geraakt bij een steekincident op het Moskeeplein in de Utrechtse wijk Lombok. Een 27-jarige verdachte is later op de avond aangehouden.